NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das SKF Group (B, Fria)-Papier an diesem Tag bei 177,75 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,626 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 497,05 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 24.09.2026 auf 266,10 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,70 Prozent.

SKF Group (B, Fria) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,27 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at