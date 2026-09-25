SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|SKF Group (B, Fria)-Investmentbeispiel
|
25.09.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das SKF Group (B, Fria)-Papier an diesem Tag bei 177,75 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,626 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 497,05 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 24.09.2026 auf 266,10 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,70 Prozent.
SKF Group (B, Fria) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,27 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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