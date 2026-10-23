NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment verdienen können.

Am 23.10.2023 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,40 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 58,005 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 15 185,61 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 261,80 SEK belief. Damit hätte sich das Investment um 51,86 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 122,73 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at