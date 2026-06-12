SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Profitable SKF Group (B, Fria)-Investition?
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12.06.2026 10:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das SKF Group (B, Fria)-Papier bei 220,80 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,529 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 235,10 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 1 064,76 SEK wert. Das kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gleich.
Insgesamt war SKF Group (B, Fria) zuletzt 107,71 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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