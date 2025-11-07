SKF Group Aktie
WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227
|Lukratives SKF Group (B, Fria)-Investment?
|
07.11.2025 10:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 158,60 SEK. Wer vor 10 Jahren 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 6,305 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers auf 255,20 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 609,08 SEK wert. Aus 1 000 SEK wurden somit 1 609,08 SEK, was einer positiven Performance von 60,91 Prozent entspricht.
Am Markt war SKF Group (B, Fria) jüngst 116,85 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)mehr Nachrichten
Analysen zu SKF Group (B, Fria)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SKF Group (B, Fria)
|22,93
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.