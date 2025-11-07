NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der SKF Group (B, Fria)-Aktie an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 158,60 SEK. Wer vor 10 Jahren 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 6,305 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers auf 255,20 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 609,08 SEK wert. Aus 1 000 SEK wurden somit 1 609,08 SEK, was einer positiven Performance von 60,91 Prozent entspricht.

Am Markt war SKF Group (B, Fria) jüngst 116,85 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at