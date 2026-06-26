SKF Group Aktie

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WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

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SKF Group (B, Fria)-Anlage 26.06.2026 10:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO Handel mit der SKF Group (B, Fria)-Aktie statt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug an diesem Tag 214,90 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,465 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 252,50 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,50 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,50 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 113,16 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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