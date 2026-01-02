NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment verdienen können.

Die SKF Group (B, Fria)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SKF Group (B, Fria)-Papier 137,20 SEK wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,886 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SKF Group (B, Fria)-Papiere wären am 30.12.2025 17 915,45 SEK wert, da der Schlussstand 245,80 SEK betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,15 Prozent gesteigert.

Der SKF Group (B, Fria)-Wert an der Börse wurde auf 111,81 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at