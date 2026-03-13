NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.03.2023 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 197,70 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,506 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (229,90 SEK), wäre die Investition nun 116,29 SEK wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 104,36 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at