SKF Group Aktie

SKF Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables SKF Group (B, Fria)-Investment? 05.12.2025 10:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien verdienen können.

Die SKF Group (B, Fria)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 147,50 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,797 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 928,81 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 04.12.2025 auf 249,70 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,29 Prozent gesteigert.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 112,40 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)mehr Nachrichten

Analysen zu SKF Group (B, Fria)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SKF Group (B, Fria) 22,77 1,38% SKF Group (B, Fria)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen