NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die SKF Group (B, Fria)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 147,50 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,797 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 928,81 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Papiers am 04.12.2025 auf 249,70 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,29 Prozent gesteigert.
SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 112,40 Mrd. SEK gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
