NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren SKF Group (B, Fria)-Anteile an diesem Tag 198,80 SEK wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 50,302 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 256,90 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 922,54 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,23 Prozent vermehrt.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 116,57 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at