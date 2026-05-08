SKF Group Aktie

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WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

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SKF Group (B, Fria)-Investment im Blick 08.05.2026 10:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STO Handel mit der SKF Group (B, Fria)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das SKF Group (B, Fria)-Papier an diesem Tag bei 184,75 SEK. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, befänden sich nun 54,127 SKF Group (B, Fria)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 238,80 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 12 925,58 SEK wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,26 Prozent gesteigert.

Der SKF Group (B, Fria)-Wert an der Börse wurde auf 110,59 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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