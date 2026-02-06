NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 221,40 SEK. Bei einem SKF Group (B, Fria)-Investment von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,517 SKF Group (B, Fria)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 247,90 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 119,69 SEK wert. Damit wäre die Investition um 11,97 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) bezifferte sich zuletzt auf 113,20 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at