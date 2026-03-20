NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SKF Group (B, Fria)-Aktie Investoren gebracht.

Das SKF Group (B, Fria)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 256,40 SEK. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investierten, hätten nun 3,900 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 215,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 838,53 SEK wert. Das entspricht einem Minus von 16,15 Prozent.

Zuletzt verbuchte SKF Group (B, Fria) einen Börsenwert von 97,94 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at