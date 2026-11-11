SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Investmentbeispiel
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11.11.2026 10:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das SMC-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32 120,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,311 SMC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 729,76 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 10.11.2026 auf 60 160,00 JPY belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87,30 Prozent erhöht.
Alle SMC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,62 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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