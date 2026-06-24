SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukrative SMC-Investition?
|
24.06.2026 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades SMC-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24 090,00 JPY. Wenn man vor 10 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,004 Anteilen. Die gehaltenen SMC-Aktien wären am 23.06.2026 296,10 JPY wert, da der Schlussstand 71 330,00 JPY betrug. Das entspricht einer Zunahme von 196,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SMC bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
10.06.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Mittwochnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu SMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|373,60
|-1,53%