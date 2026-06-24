SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Lukrative SMC-Investition? 24.06.2026 10:03:49

NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SMC-Anteilen via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24 090,00 JPY. Wenn man vor 10 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,004 Anteilen. Die gehaltenen SMC-Aktien wären am 23.06.2026 296,10 JPY wert, da der Schlussstand 71 330,00 JPY betrug. Das entspricht einer Zunahme von 196,10 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMC bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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