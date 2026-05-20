NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

SMC-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63 330,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,016 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 67 120,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 059,85 JPY wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,98 Prozent.

SMC wurde am Markt mit 4,22 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at