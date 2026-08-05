SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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SMC-Investment 05.08.2026 10:03:52

NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden SMC-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SMC-Aktie bei 70 530,00 JPY. Bei einem 100-JPY-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,001 SMC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,42 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 04.08.2026 auf 73 650,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,42 Prozent vermehrt.

SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,48 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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