SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|SMC-Anlage
|
22.04.2026 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die SMC-Aktie an diesem Tag bei 65 970,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,002 SMC-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 71 630,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,58 JPY wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,58 Prozent.
Zuletzt verbuchte SMC einen Börsenwert von 4,52 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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