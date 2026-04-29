SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukrative SMC-Anlage?
|
29.04.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen
Die SMC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Anteile betrug an diesem Tag 27 345,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,037 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 77 000,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 815,87 JPY wert. Damit wäre die Investition um 181,59 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für SMC eine Börsenbewertung in Höhe von 4,77 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: SMC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.04.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMC von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse New York in Grün: So performt der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.at)