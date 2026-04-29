NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen

Die SMC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Anteile betrug an diesem Tag 27 345,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,037 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 77 000,00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 815,87 JPY wert. Damit wäre die Investition um 181,59 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für SMC eine Börsenbewertung in Höhe von 4,77 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at