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SMC Aktie

SMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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Lukrative SMC-Anlage? 18.03.2026 10:04:50

NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in SMC eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden SMC-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der SMC-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68 570,00 JPY. Bei einem Investment von 1 000 JPY in die SMC-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,015 SMC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 962,96 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 17.03.2026 auf 66 030,00 JPY belief. Das entspricht einem Minus von 3,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 4,18 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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