SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Rentabler SMC-Einstieg?
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23.09.2026 10:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das SMC-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 44 500,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,022 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 490,56 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 18.09.2026 auf 66 330,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 49,06 Prozent vermehrt.
Am Markt war SMC jüngst 4,17 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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