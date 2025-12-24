SMC Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMC-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden SMC-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das SMC-Papier bei 56 320,00 JPY. Bei einem SMC-Investment von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,178 SMC-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 53 800,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 552,56 JPY wert. Die Abnahme von 10 000 JPY zu 9 552,56 JPY entspricht einer negativen Performance von 4,47 Prozent.
SMC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,42 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
