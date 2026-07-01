SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Rentable SMC-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMC-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse TOKIO Handel mit SMC-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51 480,00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,019 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 384,62 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 30.06.2026 auf 71 280,00 JPY belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,46 Prozent erhöht.
Der SMC-Wert an der Börse wurde auf 4,45 Bio. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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