SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Lukrativer SMC-Einstieg?
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22.07.2026 10:04:24
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 10 Jahren verdient
Die SMC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand die SMC-Aktie an diesem Tag bei 25 765,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,039 SMC-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.07.2026 2 734,72 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 70 460,00 JPY belief. Das kommt einer Steigerung um 173,47 Prozent gleich.
Insgesamt war SMC zuletzt 4,36 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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