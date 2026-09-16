SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|SMC-Investment
|
16.09.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SMC von vor 10 Jahren verdient
Am 16.09.2016 wurde das SMC-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28 335,00 JPY. Wenn man vor 10 Jahren 100 JPY in die SMC-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,004 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 236,03 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 66 880,00 JPY belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 136,03 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von SMC belief sich zuletzt auf 4,24 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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