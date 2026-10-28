SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Rentable SMC-Investition?
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28.10.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 69 270,00 JPY. Bei einem Investment von 100 JPY in das SMC-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,001 SMC-Anteilen. Die gehaltenen SMC-Aktien wären am 27.10.2026 91,01 JPY wert, da der Schlussstand 63 040,00 JPY betrug. Mit einer Performance von -8,99 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 3,96 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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