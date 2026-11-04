NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SMC-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72 550,00 JPY. Wer vor 5 Jahren 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hat, hat nun 0,014 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 864,37 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 02.11.2026 auf 62 710,00 JPY belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 3,95 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at