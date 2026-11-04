SMC Aktie
WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 10:03:34
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SMC-Papier via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 72 550,00 JPY. Wer vor 5 Jahren 1 000 JPY in die SMC-Aktie investiert hat, hat nun 0,014 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 864,37 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 02.11.2026 auf 62 710,00 JPY belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SMC belief sich zuletzt auf 3,95 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMC Corp.
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: SMC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu SMC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SMC Corp.
|329,80
|-4,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.