SMC Aktie

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WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

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SMC-Investment im Blick 02.09.2026 10:03:27

NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in SMC-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die SMC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 71 740,00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1 000 JPY in das SMC-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,014 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 973,65 JPY, da sich der Wert einer SMC-Aktie am 01.09.2026 auf 69 850,00 JPY belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,63 Prozent abgenommen.

SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,45 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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