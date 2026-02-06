NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 184,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,239 Snap-On-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 370,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 111,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 101,12 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 19,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at