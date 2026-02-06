Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Lukratives Snap-On-Investment?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Snap-On-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 184,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,239 Snap-On-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Snap-On-Aktie auf 370,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 111,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 101,12 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Snap-On zuletzt 19,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Snap-On Inc.
Analysen zu Snap-On Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Snap-On Inc.
|304,80
|-2,87%
