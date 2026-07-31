NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Snap-On-Aktien gewesen.

Am 31.07.2016 wurden Snap-On-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Snap-On-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 157,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,636 Snap-On-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (409,05 USD), wäre die Investition nun 260,26 USD wert. Das entspricht einem Plus von 160,26 Prozent.

Insgesamt war Snap-On zuletzt 21,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at