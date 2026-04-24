NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 24.04.2023 wurde die Snap-On-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Snap-On-Papier bei 259,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,859 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 507,99 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 23.04.2026 auf 390,75 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 507,99 USD, was einer positiven Performance von 50,80 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 19,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at