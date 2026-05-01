NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 01.05.2021 wurde die Snap-On-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 237,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42,088 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 136,36 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 30.04.2026 auf 383,40 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 16 136,36 USD, was einer positiven Performance von 61,36 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 19,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at