NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Snap-On-Aktien gewesen.

Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 327,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,050 Snap-On-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 117,36 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 14.05.2026 auf 366,37 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,74 Prozent gesteigert.

Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at