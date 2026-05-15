Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Profitable Snap-On-Anlage?
|
15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen
Die Snap-On-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 327,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,050 Snap-On-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 117,36 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Papiers am 14.05.2026 auf 366,37 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,74 Prozent gesteigert.
Snap-On erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!