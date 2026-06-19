Snap-On Aktie

Snap-On für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853887 / ISIN: US8330341012

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Lohnende Snap-On-Anlage? 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Snap-On-Aktie an diesem Tag 273,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,365 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.06.2026 auf 387,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,40 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,40 Prozent.

Snap-On wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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