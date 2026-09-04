Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
|Lohnende Snap-On-Investition?
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.09.2025 wurde die Snap-On-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 328,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,416 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 384,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 685,68 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 685,68 USD entspricht einer Performance von +16,86 Prozent.
Insgesamt war Snap-On zuletzt 19,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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