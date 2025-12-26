Snap-On Aktie
WKN: 853887 / ISIN: US8330341012
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel hätte eine Investition in Snap-On von vor einem Jahr abgeworfen
Das Snap-On-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 346,68 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Snap-On-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,288 Snap-On-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 353,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,85 USD wert. Mit einer Performance von +1,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Snap-On zuletzt 18,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
