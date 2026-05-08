NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Snap-On von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Snap-On-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 160,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Snap-On-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,625 Snap-On-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.05.2026 231,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 370,67 USD belief. Mit einer Performance von +131,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Snap-On jüngst 20,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at