So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Snap-On-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Snap-On-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 340,56 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,363 Snap-On-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 360,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 583,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,84 Prozent.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich jüngst auf 18,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at