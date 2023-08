NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Southside Bancshares eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Southside Bancshares-Aktie bei 20,87 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 479,227 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Southside Bancshares-Aktien wären am 18.08.2023 14 832,07 USD wert, da der Schlussstand 30,95 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 48,32 Prozent.

Der Southside Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 945,22 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at