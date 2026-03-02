NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Southside Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Southside Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 22,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Southside Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 441,448 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 826,15 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 27.02.2026 auf 31,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,26 Prozent erhöht.

Southside Bancshares war somit zuletzt am Markt 942,64 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at