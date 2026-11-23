Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,740 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 1 167,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,73 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 965,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at