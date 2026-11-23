Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Lohnende Southside Bancshares-Investition?
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Southside Bancshares-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,98 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,740 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 1 167,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,73 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 965,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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