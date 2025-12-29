NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,77 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 3,250 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,59 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 26.12.2025 auf 31,26 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 1,59 Prozent.

Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 940,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at