NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Southside Bancshares gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Southside Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,53 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 350,508 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 12 039,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,40 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at