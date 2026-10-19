Southside Bancshares Aktie

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WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

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Southside Bancshares-Investition 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Southside Bancshares-Investment verdienen können.

Am 19.10.2025 wurde die Southside Bancshares-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 27,16 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 368,189 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (30,66 USD), wäre die Investition nun 11 288,66 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 12,89 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 913,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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