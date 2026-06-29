Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Langfristige Investition
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Southside Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,39 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,025 Southside Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,60 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 26.06.2026 auf 35,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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