NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Southside Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,39 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 34,025 Southside Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,60 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 26.06.2026 auf 35,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at