WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Southside Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Southside Bancshares-Aktie letztlich bei 29,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,374 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 103,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,10 Prozent.
Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 909,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
