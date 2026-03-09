NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southside Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Southside Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Southside Bancshares-Aktie letztlich bei 29,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,374 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 103,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,10 Prozent.

Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 909,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at