NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 390,168 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 34,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 616,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,17 Prozent angezogen.

Alle Southside Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at