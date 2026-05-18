NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.05.2021 wurden Southside Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 42,55 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southside Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 23,502 Southside Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 750,88 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 15.05.2026 auf 31,95 USD belief. Damit wäre die Investition 24,91 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Southside Bancshares belief sich zuletzt auf 951,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at