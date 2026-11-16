Southside Bancshares Aktie

Southside Bancshares ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Southside Bancshares-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Southside Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Southside Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 28,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,467 Southside Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (34,74 USD), wäre das Investment nun 120,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,46 Prozent.

Am Markt war Southside Bancshares jüngst 1,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Southside Bancshares Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Southside Bancshares Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Southside Bancshares Inc 34,43 -1,57% Southside Bancshares Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen