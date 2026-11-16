Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Lukrativer Southside Bancshares-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Southside Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 28,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,467 Southside Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (34,74 USD), wäre das Investment nun 120,46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,46 Prozent.
Am Markt war Southside Bancshares jüngst 1,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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