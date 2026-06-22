NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Southside Bancshares-Aktien gewesen.

Am 22.06.2016 wurden Southside Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Southside Bancshares-Aktie an diesem Tag bei 29,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,399 Southside Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,29 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Anteils am 18.06.2026 auf 33,63 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,29 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 998,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at