Southside Bancshares Aktie

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WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093

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Southside Bancshares-Anlage im Blick 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Southside Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Southside Bancshares-Anteile an diesem Tag 30,10 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,223 Southside Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 31,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 059,14 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 951,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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